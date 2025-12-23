Réseau social
Tournée du Président Diomaye en Casamance : le CPJ réclame la libération du journaliste René Capain Bassène



Sur cette photo prise dans leur quartier de Kandialang, à Ziguinchor, Odette Victorine Coly, épouse de Bassène tient une banderole demandant la grâce présidentielle pour son mari
À l’occasion de la tournée économique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en Casamance (sud du Sénégal), le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a renouvelé son appel en faveur de la libération du journaliste René Capain Bassène. L’organisation s’est associée à la famille du détenu ainsi qu’à ses soutiens pour réclamer justice.
 
Arrêté huit jours après les tueries de Boffa Bayotte, René Capain Bassène a été condamné en 2022 à la réclusion criminelle à perpétuité pour « complicité de meurtre, tentative de meurtre et association de malfaiteurs ». Des accusations que le journaliste a toujours fermement rejetées, clamant son innocence depuis le début de la procédure.
Moussa Ndongo

Mardi 23 Décembre 2025 - 19:13


