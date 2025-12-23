CAN 2025 : le Sénégal s’impose d’entrée face au Botswana et prend la tête du groupe D

Le Sénégal a parfaitement lancé sa campagne à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 en s’imposant nettement face au Botswana (3-0). Portés par un doublé de Nicolas Jackson et une réalisation de Chérif Ndiaye, les « Lions » ont confirmé leur statut de grands favoris de cette 35ᵉ édition du tournoi.



Solides et maîtrisant leur sujet, les hommes de Pape Thiaw n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Cette victoire inaugurale leur permet de prendre la tête du groupe D avec 3 points (+3), devant la RD Congo (3 points, +1). Le Bénin et le Botswana ferment la marche avec zéro point.



Ce succès offre un capital confiance important à la sélection sénégalaise avant le choc très attendu face à la RD Congo, prévu le 27 décembre à 15h00 GMT, pour le compte de la deuxième journée. Le même jour, le Bénin affrontera le Botswana à partir de 12h30 GMT.