PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Le Procureur Ibrahima Ndoye : « Dès demain, les étudiants arrêtés seront présentés à un magistrat instructeur »



Le Procureur Ibrahima Ndoye : « Dès demain, les étudiants arrêtés seront présentés à un magistrat instructeur »
Le Procureur de la République, Ibrahima Ndoye, s’est exprimé sur les violences survenues le 9 février 2026 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Selon lui, les étudiants interpellés lors des manifestations seront présentés, dès ce mercredi, à un magistrat instructeur.
 
« Certains d’entre eux pour avoir conceptualisé, planifié, organisé, saccagé et fait saccager à tout va ont été arrêtés gardés à vue, conduis au parquet de Dakar et seront certainement confiés à un juge d’instruction qui se chargera d’approfondir les investigations », a dit le chef de Parquet.
 
« Dès demain ils seront présentés à ce magistrat instructeur suivant les mécanismes classiques et procéduraux de saisine », a-t-il ajouté.
 
Moussa Ndongo

Mardi 17 Février 2026 - 18:43


