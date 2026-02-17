L’Arabie saoudite débute le Ramadan ce mercredi 18 février

Les autorités religieuses du Royaume d’Arabie Saoudite ont officiellement annoncé que le premier jour du mois sacré de Ramadan pour l’année 1447 de l’Hégire correspondra au mercredi 18 février 2026.



La nouvelle a été confirmée ce mardi en fin d’après-midi après l’observation du croissant de lune par les comités d’astronomie et de vision oculaire.



Selon les informations publiées par les sources officielles saoudiennes, le croissant lunaire a été aperçu avec succès depuis l’observatoire de Tumair, une localité située au nord-ouest de la capitale. Cette observation valide la fin du mois de Chaâbane et marque le début du jeûne pour des millions de musulmans dans le Royaume.