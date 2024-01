Bande de Gaza: pilonnée par Israël, la ville de Khan Younès à feu et à sang L'armée israélienne bombarde toujours ce lundi 22 janvier Khan Younès, épicentre des affrontements dans le sud de Gaza, tandis que des familles d'otages en Israël exhortent le gouvernement Netanyahu à accepter un accord avec le Hamas pour favoriser leur libération. La situation humanitaire dans la bande de Gaza « ne pourrait pas être pire », affirme le chef de la diplomatie de l'Union européenne Josep Borrell.

Ce qu'il faut retenir :



■ Israël poursuit une offensive toujours plus intense dans le sud de la bande de Gaza. La ville de Khan Younès est sous les bombardements et le nombre de morts s'accroît. Des Israéliens continuent également de mener des opérations en Cisjordanie occupée et la situation est explosive à la frontière du Liban.



■ Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a réaffirmé dimanche son opposition ferme à une « souveraineté palestinienne » à Gaza. Il adresse à son allié américain, ainsi qu'au Hamas, une fin de non-recevoir.



■ Alors que l'Union européenne envoie des signaux contradictoires au sujet de la situation au Proche-Orient, en sanctionnant le Hamas aussi en lançant des accusations contre Israël, une réunion doit se tenir ce lundi à Bruxelles avec les ministres des Affaires étrangères européens et six de leurs homologues de la région.



■ La situation humanitaire dans la bande de Gaza « ne pourrait pas être pire », a déclaré ce lundi le chef de la diplomatie de l'Union européenne Josep Borrell. « À partir de maintenant, je ne parlerai plus du processus de paix, mais je veux un processus de solution à deux États », a déclaré M. Borrell.



■ Selon un bilan annoncé ce lundi 22 janvier par le ministère de la Santé du Hamas, 25 295 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Les morts sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. On dénombre plus de 63 000 blessés.



Nebal Farsakh, porte-parole du Croissant-Rouge palestinien (PRCS), a déclaré à Al Jazeera que l'hôpital Nasser de Khan Younès, comme tous les hôpitaux du sud de la bande de Gaza, était la cible d'attaques intenses. « Ce n'est pas la première fois. Ces dernières semaines, il y a eu plusieurs attaques et bombardements dans la zone de l'hôpital Al-Amal à Khan Younès. Le siège du Croissant-Rouge palestinien a été directement attaqué par des tirs d'artillerie, qui ont littéralement détruit trois étages et tué au moins sept personnes à l'intérieur du bâtiment », a-t-elle déclaré depuis Ramallah. Mme Farsakh a indiqué que les deux installations étaient assiégées et que les communications étaient coupées. Les ambulances ne peuvent pas répondre aux appels des blessés dans la région. « La situation est extrêmement dangereuse, on entend de violents bombardements dans la région. Toute personne qui tente de sortir ou de marcher dans la rue est prise pour cible. »



Pas d'État palestinien, pas de normalisation avec Israël, affirme l’Arabie saoudite



L'Arabie saoudite déclare qu'elle ne normalisera pas ses relations avec Israël et ne contribuera pas à la reconstruction de Gaza en l'absence d'un plan réaliste pour un État palestinien. Lors de l'entretien avec Fareed Zakaria de CNN, l'animateur a posé la question suivante : « Êtes-vous en train de dire sans équivoque que s'il n'y a pas de voie crédible et irréversible vers un État palestinien, il n'y aura pas de normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël ? » Le ministre des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, a répondu : « C'est le seul moyen d'obtenir des avantages, donc oui ». Lorsqu'on lui a demandé si l'Arabie saoudite financerait la reconstruction de Gaza, le prince Faisal a donné une réponse similaire. « Tant que nous sommes capables de trouver une voie vers une solution, une résolution, une voie qui signifie que nous ne serons plus là dans un an ou deux, alors nous pouvons parler de tout. Mais si nous nous contentons de revenir au statu quo avant le 7 octobre - d'une manière qui nous prépare à un nouveau cycle, comme nous l'avons vu par le passé - nous ne sommes pas intéressés par cette conversation ».



23 arrestations dans la nuit en Cisjordanie occupée



Le service de sécurité intérieure israélien Shin Bet et les troupes des forces spéciales ont arrêté ce qu'ils ont décrit comme des « personnes recherchées » à travers la Cisjordanie occupée. Dans un message posté sur X, l'armée israélienne a indiqué qu'elle avait également détruit des engins explosifs et confisqué de « l'argent des terroristes ». Depuis octobre, au moins 369 personnes, dont 95 enfants, ont été tuées par les troupes israéliennes et les colons en Cisjordanie occupée. Des milliers de personnes ont été arrêtées lors de raids.



Bombardements israéliens au Sud-Liban



Depuis 10h du matin, l'artillerie israélienne bombarde les environs de la plaine de Khiam (caza de Marjayoun) et la périphérie de Boustane et Jabal Blat, dans le caza de Tyr, rapporte L’Orient le Jour.



Le bilan des morts dans la bande de Gaza toujours en hausse



Au total, 25 295 Palestiniens ont été tués et 63 000 blessés dans les frappes israéliennes sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre, a déclaré ce lundi le ministère de la Santé de la bande de Gaza dans un communiqué. Ce bilan comprend 190 personnes tuées et 340 blessées au cours des dernières 24 heures, a ajouté le ministère.



L'Iran affirme que l’« explosion » à l'est de Téhéran était un bang supersonique d'un avion à réaction



Les médias d'État iraniens ont rapporté qu'une « explosion » entendue dans la région de Semnan, à l'est de Téhéran, avait été provoquée par le bang supersonique d'un avion à réaction. Le rapport ne précise pas s'il s'agit d'un avion iranien. « Une enquête sur les circonstances a révélé qu'il n'y avait pas eu d'explosion ni de fumée dans la zone » (cf post de 7h30).



Au moins 40 morts près d'une école de Khan Younès



Le Croissant-Rouge et d'autres sources médicales de la bande de Gaza signalent qu'au moins 40 personnes ont été tuées lors d'une attaque militaire israélienne dans l'ouest de Khan Younès. L’armée israélienne aurait frappe près d'une école où des personnes déplacées sont abritées, et les échanges de tirs dans la zone se poursuivraient. Le Croissant-Rouge a annoncé qu'il n'était pas en mesure de contacter ses équipes médicales dans toute la ville et qu'il avait des difficultés à atteindre les zones touchées (cf post de 7h45).



L'UE doit œuvrer en faveur d'une solution à deux États en Israël, selon la ministre allemande des Affaires étrangères



Une solution à deux États permettant une coexistence pacifique entre Israéliens et Palestiniens est la « seule solution » au conflit actuel, a déclaré ce lundi la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, avant de se rendre à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. « Tous ceux qui disent qu'ils ne veulent pas entendre parler d'une telle solution n'ont pas apporté d'alternative », a-t-elle ajouté, tout en appelant à une « pause humanitaire » urgente dans la guerre qui fait rage dans la bande de Gaza.



93,7 % des poursuites liées à la violence des colons en Cisjordanie closes par la police, selon une ONG israélienne

Le Hamas prêt à faire preuve de souplesse pour un cessez-le-feu progressif, mais exige un retrait total d'Israël



Le Hamas est prêt à faire preuve de souplesse quant aux conditions qui conduiront à un cessez-le-feu progressif, mais il exige qu'à la fin de la dernière étape, Israël se retire de la bande de Gaza et cesse complètement les combats, ont déclaré de hauts responsables des services de renseignement égyptiens au journal Al-Araby Al-Jadeed. Les pourparlers qui se déroulent actuellement entre Israël et le Hamas portent sur la conclusion des étapes ainsi que sur les garanties permettant d'assurer la mise en œuvre de l'accord sans aucune violation, selon l'une des sources citées dans le rapport d'information.



L'opposition de Netanyahou à la solution des deux États est « inacceptable », déclare le ministre irlandais des Affaires étrangères



Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Micheál Martin, a déclaré que l'insistance de Benyamin Netanyahu sur le fait qu'il n'y aura pas de solution à deux États était « inacceptable », rapporte The Guardian. S'exprimant à l'occasion d'une réunion de six heures des ministres des affaires étrangères, à laquelle participeront également les ministres des Affaires étrangères arabes et israéliens, il a déclaré : « Ces remarques du Premier ministre Netanyahu sont inacceptables et ne contribuent en rien aux perspectives de paix [...] il est nécessaire d'écouter la grande majorité du monde qui veut la paix et qui veut une solution à deux États ». Il a ajouté que l'Irlande « appellera à nouveau à un cessez-le-feu à Gaza et à un accès sans entrave à l'aide humanitaire ». « Les rapports que nous recevons sont terribles en ce qui concerne ce qui se passe à Gaza en termes de famine et de conséquences humanitaires de cette guerre. (…) Il n'y a plus d'excuse pour les retards dans l'acheminement de l'aide vitale à Gaza. J'insisterai très fortement sur ces points, ainsi que sur la nécessité d'une libération inconditionnelle des otages. »



Israël ne peut construire la paix « seulement par des moyens militaires »



Israël ne peut construire la paix « seulement par des moyens militaires », martèle le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, insistant sur « une solution à deux États » avant de rencontrer les chefs des diplomaties israélienne et palestinienne. « Quelles sont les autres solutions auxquelles ils pensent ? », a lancé M. Borrell devant les journalistes à Bruxelles. « Faire partir tous les Palestiniens ? Les tuer ? », a-t-il ajouté.



Le Croissant-Rouge palestinien déclare que les forces israéliennes « assiègent » son centre d'ambulances



Le Croissant-Rouge palestinien (CRP) a déclaré que ses ambulances n'étaient pas en mesure d'atteindre les blessés à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, car les forces israéliennes « assiègent » le centre d'ambulances du CRP et « prennent pour cible toute personne tentant de se déplacer dans la zone ». Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré plus tôt ce matin que les chars israéliens s'approchaient de l'hôpital de la ville d'al-Amal à Khan Younès (cf post de 6h15) et qu'il avait perdu tout contact avec son équipe dans la région en raison de l'offensive terrestre.

Allemagne : 1,4 million de personnes manifestent contre l'extrême droite

Diamant : les prix baissent pour relancer la demande

Pays andins: la situation en Équateur inquiète les pays voisins qui se réunissent à Lima

Les Houthis, une «habileté dans une logique de guerre asymétrique du faible au fort»

