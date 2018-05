Banlieue dakaroise: les élèves jugent le réaménagement des examens trop court

Les élèves de la banlieue dakaroise approuvent la décision du gouvernement de réaménager la date des examens. En effet ceux trouvés au Lycée de la Banque Islamique de Guédiawaye saluent cette mesure tout en déplorant le temps court qui leur est imparti pour terminer le programme.



A les en croire, l’Etat devrait leur accorder plus de temps mais aussi leur octroyer des cours de renforcement.



Et pour montrer leur détermination, ils ont prévenus qu’ils n'excluaient pas de descendre dans la rue pour exiger la prise en compte de leurs doléances.



​Concernant le protocole d'accord entre gouvernement et les syndicats d'enseignants, ils se sont félicités de cette prise de conscience quant à la nécessité de sauver l'année scolaire, tout en les exhortant à veiller à ce que pareille situation ne se reproduise.