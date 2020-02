Banlieue de Dakar : entre 1er janvier et le 31 octobre 2019, 324 cas de violences sur les enfants enregistrés à Pikine

Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2019, 324 cas de violences sur les enfants ont été enregistrés à Pikine, banlieue dakaroise, selon le rapport de l’Ong « Unies vers’elle Sénégal », qui travaille en étroite collaboration avec le Comité départemental de protection de l’enfant.



Ces violences sont réparties comme suit : 15 cas de violences sexuelles, 23 entre grossesse et mariage forcé, 93 fugues dues à des maltraitances, 164 égarés dus à des négligences, 11 dénis de ressources, 24 enfants venus de leurs mères, 15 enfants nés après l’assistance de la maison d’accueil.



« Ce rapport mérite une introspection collective avec les chiffres. Sur ce rapport, il faut s’arrêter sur les faits saillants que sont les cas de maltraitances des enfants et des violences faites aux enfants », selon un délégué de l’Ong.