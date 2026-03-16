Banque mondiale : Djibrilla Issa nommé directeur de division pour le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et la Gambie

La Banque mondiale annonce la nomination de Djibrilla Issa au poste de directeur de division pour le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et la Gambie.



Dans l'exercice de ses nouvelles fonctions, M. Issa assurera la coordination de l'engagement de la Banque mondiale dans ces cinq pays, en travaillant en étroite collaboration avec les gouvernements, les partenaires au développement et les parties prenantes.



Selon un communiqué de la Banque mondiale, son action s'articulera notamment autour de la promotion de l'emploi, à travers des investissements stratégiques dans les infrastructures, l’énergie, l'agriculture, la connectivité numérique et le capital humain, en vue de soutenir une croissance inclusive et durable.

« C'est un honneur pour moi d'assumer cette nouvelle responsabilité et de renforcer le partenariat du Groupe de la Banque mondiale avec les pays dont j'aurai la charge de soutenir les ambitions de développement », a déclaré Djibrilla Issa, directeur de division pour le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et la Gambie. « Je me réjouis de collaborer étroitement avec les autorités nationales et nos partenaires afin de mettre en œuvre des solutions concrètes et adaptées aux aspirations des populations. »



De nationalité nigérienne, M. Issa a intégré la Banque mondiale en 2001 en qualité de spécialiste du secteur financier. En 20 ans, il y a occupé des postes de responsabilité dans diverses régions du monde, acquérant une solide expertise opérationnelle et managériale.



Avant cette nomination, M. Issa a occupé le poste de directeur sectoriel Finance, compétitivité et investissement pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afghanistan et le Pakistan. Dans ce rôle, il a conduit le dialogue politique et apporté un soutien opérationnel en faveur d'une croissance inclusive dans des environnements nationaux complexes.



Antérieurement à son parcours à la Banque mondiale, M. Issa a exercé des fonctions de direction dans le domaine de la supervision et de la régulation bancaires à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), tout en contribuant à des travaux de recherche et d'enseignement sur le commerce et l'intégration régionale.



M. Issa sera basé à Dakar, au Sénégal, d'où il pilotera l'engagement stratégique et les programmes pays de la Banque mondiale à travers un portefeuille de près de 6 milliards de dollars sur les cinq pays.

