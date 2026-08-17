Banque mondiale et gestion des finances publiques : « si c’était moi le blocage, je suis parti il y a trois mois... », Ousmane Sonko

L’ancien Premier ministre Ousmane Sonko conteste la présentation des récents résultats obtenus avec la Banque mondiale comme une avancée propre au régime actuel. Lors d’une déclaration publique, le leader politique a précisé que les échanges avec l’institution financière étaient déjà engagés sous sa gestion à la Primature.



« La Banque mondiale n’est jamais partie. Je les ai reçus deux fois en tant que Premier ministre. Nous avions déjà discuté de tout cela », a déclaré l’ancien chef du gouvernement, soulignant que les projets mis en avant faisaient déjà l’objet de discussions visant à les réorienter vers les priorités nationales. « Aujourd’hui, ils annoncent les résultats en grande pompe. La Banque finance des projets et nous en avions déjà parlé, notamment pour leur réorientation par rapport à nos priorités », a-t-il ajouté.



Au-delà de la conduite des affaires économiques, Ousmane Sonko estime que la priorité du mandat actuel ne doit pas se limiter à la réalisation de grands chantiers, mais se concentrer sur le redressement des institutions et des finances publiques. « Le mandat n’est pas le mandat des grands chantiers. Il s’agit de réparer les dégâts et le bilan immatériel, les problèmes de justice et de transparence », a-t-il affirmé. Il est également revenu sur la gestion financière de l’équipe sortante, qualifiant la dette cachée de « dette odieuse » et la désignant comme l'un des chantiers prioritaires de la refondation.



Abordant les tensions politiques au sommet de l'État, l'ancien Premier ministre a réfuté toute responsabilité dans les blocages attribués à l'exécutif et a mis en garde le président Bassirou Diomaye Faye contre l'influence des conseillers financiers. « On a dit à Diomaye que c’est moi qui le bloquais. S’il veut coûte que coûte prendre certaines décisions, il fera avec le FMI des choses qui ne seront pas un avantage pour les populations », a-t-il averti.



Déplorant la gouvernance actuelle, il s'en est pris à la présence de hauts fonctionnaires au cœur du pouvoir .« Il s’est enfermé avec des technocrates qui sont pour la plupart à l’origine des maux du système. » Par ailleurs, Ousmane Sonko a rejeté les accusations portées contre lui concernant le ralentissement de l'action gouvernementale : « Si c’était moi le blocage, je suis parti il y a trois mois. Ils n’ont rien fait. »