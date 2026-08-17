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Carburants : Ousmane Sonko critique la hausse des prix et évoque un « ajustement structurel »





Lundi 17 Août 2026 - 00:26


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