Fonds politique de 1,17 milliards FCfa : Ousmane Sonko dement et precise « Je n’ai jamais touché un franc de ces fonds»

L’ancien Premier ministre sort du silence et conteste les accusations d'avoir sollicité une rallonge budgétaire à des fins personnelles. Chiffres à l'appui, il détaille l'affectation de 1,17 milliard de francs CFA en dépenses de fonctionnement et assure avoir proscrit tout versement de cash.





div id="taboola-below-article-thumbnails">