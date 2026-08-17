Fonds politique de 1,17 milliards FCfa : Ousmane Sonko dement et precise « Je n’ai jamais touché un franc de ces fonds»

Ousmane Sonko a livré ce qu'il qualifie d'« exercice de vérité », ce dimanche. « Je n’ai jamais touché un franc de ces fonds. J’ai demandé à mon DAGE de ne jamais me donner le moindre franc sur les fonds, mais aussi de ne jamais remettre de l’argent en cash aux demandeurs », a précisé Ousmane Sonko. Il a souligné que les aides sociales devaient être prises en charge directement auprès des structures concernées. « Pour une ordonnance, il devait aller acheter à la pharmacie. Pour une facture d’hôpital, payer directement à la structure», a-t-il fait savoir.
L'ancien Premier ministre s'est ensuite expliqué sur les crédits supplémentaires évoqués. Il a mentionné notamment une enveloppe de 940,560 millions de francs CFA destinée à l'acquisition de 27 véhicules auprès de l'Office national de recouvrement, affirmant avoir voulu obtenir ces véhicules à moitié prix au profit de l'État. « Lesdits véhicules ont été livrés après mon départ de la Primature », a-t-il précisé.
Parmi les autres montants cités figurent 100 millions de francs CFA alloués aux dépenses liées à la commémoration des tirailleurs de Thiaroye, 87 millions de francs CFA consacrés à l'évaluation et à l'audit technique de la gestion des inondations, ainsi que 44 millions de francs CFA destinés aux travaux de remise aux normes du Building administratif. Mentionnant également des dépenses liées au dédouanement et à la récupération de matériels, Ousmane Sonko établit une distinction stricte entre les aides à vocation sociale et les crédits de fonctionnement de l'État, réfutant toute appropriation personnelle des rallonges demandées.
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