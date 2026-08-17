Kolda : Diam Wély de Kounkané remporte la finale régionale et monte en national 2

Diam Wély de Kounkané a remporté, ce dimanche 16 août, la finale régionale de football de Kolda en s’imposant devant Musidal de Vélingara sur le score de 2 buts à 0, au stade régional de Kolda. Une victoire qui permet au club de Kounkané d’être sacré champion régional et d’accéder à la prochaine saison en Nationale 2.



Cette finale a constitué une véritable fête du football et de la jeunesse dans la capitale du Fouladou, avec une forte mobilisation des amateurs du ballon rond. La rencontre a également été rehaussée par la présence d’une importante délégation de la Fédération sénégalaise de football (FSF), conduite par son président, Abdoulaye Fall.



La fédération a, cette année, décidé d’offrir l’ensemble des trophées, récompenses et cadeaux destinés aux équipes engagées dans les compétitions régionales. Une initiative qui s’inscrit dans une nouvelle démarche visant à renforcer le soutien aux acteurs du football à la base.



Selon le chargé de la communication de la FSF, Bacary Cissé, toutes les ligues du pays ont reçu cette saison les mêmes trophées et récompenses. Cette mesure vise notamment à permettre aux acteurs locaux de bénéficier du « prize money » obtenu par le football sénégalais lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) et de la Coupe du monde.



Bacary Cissé y voit également une concrétisation de la politique d’équité territoriale défendue par le président de la FSF. L’objectif est de faire en sorte que les retombées des performances du football sénégalais profitent également aux clubs et aux acteurs évoluant à la base, dans les différentes régions du pays.



Avec ce sacre, Diam Wély de Kounkané s’ouvre ainsi les portes de la Nationale 2, au terme d’une saison couronnée par ce succès régional. Pour le football koldois, cette montée constitue une nouvelle source de motivation et vient renforcer la dynamique de développement du football dans la région.