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Gouvernance et fonds secrets : Ousmane Sonko accuse et s'explique sur son différend avec le chef de l'État



Gouvernance et fonds secrets : Ousmane Sonko accuse et s'explique sur son différend avec le chef de l'État
Le leader de Pastef et président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, s'est exprimé face à la presse nationale pour clarifier les motifs de son différend avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.
 
Écartant d'emblée toute querelle ou rivalité politique personnelle, l'ancien Premier ministre a affirmé que leurs divergences reposent strictement sur le respect des engagements pris devant le peuple sénégalais, notamment en matière de transparence, de bonne gouvernance et d'encadrement des fonds spéciaux dits « caisses noires ». Il a également souligné des désaccords de fond concernant la préservation de la souveraineté sur les ressources nationales.
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Lundi 17 Août 2026 - 00:29


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