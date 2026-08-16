Foot : Lens remporte le trophée des champions pour la première fois de son histoire

En infériorité numérique pendant près d'une heure, les Lensois sont parvenus à s'imposer (1-0) grâce à un but de Florian Thauvin, ce dimanche 16 août à Bollaert, face au Paris Saint-Germain.
à des Parisiens dominateurs mais imprécis et qui ont terminé le match à dix après l'expulsion de Nuno Mendes pour un mauvais geste.
Les Sang et Or et leur nouvel entraîneur Dino Toppmöller s'adjugent donc le Trophée des champions et mettent fin à une série de huit défaites consécutives face aux doubles champions d'Europe.
à des Parisiens dominateurs mais imprécis et qui ont terminé le match à dix après l'expulsion de Nuno Mendes pour un mauvais geste.
Les Sang et Or et leur nouvel entraîneur Dino Toppmöller s'adjugent donc le Trophée des champions et mettent fin à une série de huit défaites consécutives face aux doubles champions d'Europe.
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