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Foot : Lens remporte le trophée des champions pour la première fois de son histoire



Foot : Lens remporte le trophée des champions pour la première fois de son histoire
En infériorité numérique pendant près d'une heure, les Lensois sont parvenus à s'imposer (1-0) grâce à un but de Florian Thauvin, ce dimanche 16 août à Bollaert, face au Paris Saint-Germain. 

à des Parisiens dominateurs mais imprécis et qui ont terminé le match à dix après l'expulsion de Nuno Mendes pour un mauvais geste. 

Les Sang et Or et leur nouvel entraîneur Dino Toppmöller s'adjugent donc le Trophée des champions et mettent fin à une série de huit défaites consécutives face aux doubles champions d'Europe. 
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Moussa Ndongo

Dimanche 16 Août 2026 - 23:27


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