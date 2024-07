Banque mondiale: la Sénégalaise Fatou Fall nommée représentante résidente pour Djibouti

Ce nouveau poste vise à unifier le leadership national des institutions du groupe, notamment la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Bird), l'Association internationale de développement (Ida), la Société financière internationale (Ifc) et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (Miga). L'objectif est de mieux soutenir les priorités des secteurs public et privé à Djibouti, renforçant ainsi la capacité de l'institution à relever les défis mondiaux et à stimuler le développement avec rapidité, efficacité et impact.



"Je suis ravie d'élargir mes responsabilités actuelles en tant que représentante résidente du Groupe de la Banque mondiale pour Djibouti. Collaborer étroitement avec mes collègues au sein du Groupe de la Banque mondiale renforcera notre impact auprès de nos partenaires et clients", a déclaré Mme Fall. "Je suis impatiente de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et le secteur privé de Djibouti pour mettre en œuvre les principales priorités du pays, notamment le renforcement de la résilience économique et la création d'opportunités sociales et économiques", a-t-elle ajouté.



De nationalité sénégalaise, Mme Fall a été la première officière de liaison de la Banque mondiale pour le Cap-Vert. Elle a débuté sa carrière à la Banque mondiale en 2006 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Mena), où elle a acquis une solide expérience opérationnelle dans les politiques de sauvegarde et le développement social au cours de ses dix années de service dans la région.



En plus de ses contributions en tant que membre de l'équipe, elle a facilité le dialogue politique, dirigé plusieurs initiatives analytiques et coordonné un projet financé par un fonds fiduciaire au Maroc et à Djibouti. Mme Fall est titulaire d'une maîtrise en genre et développement de l'Institute of Development Studies de l'Université du Sussex en Angleterre, ainsi que d'un diplôme de troisième cycle en développement social de l'Université de la Sorbonne à Paris.