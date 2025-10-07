Baptêmes, mariages : Le Gouverneur de Dakar met en garde contre l’organisation de cérémonies sur la voie publique sans autorisation

Le Gouverneur de la région de Dakar Ousmane Kane, a constaté ces derniers temps la tenue de cérémonies publiques à caractère familial ou traditionnel (baptêmes, mariages et autres évènements similaires) sur la voie publique sans déclaration préalable. Ces manifestations, selon lui, entraînent des perturbations de la circulation, des nuisances sonores et des risques pour la sécurité publique.



Dans un communiqué publié ce mardi 7 octobre 2025, le Gouverneur rappelle à l'ensemble des populations que la « voie publique est un espace commun destiné à la libre circulation des personnes et des biens » et que son « utilisation à des fins privées ne peut se faire qu'à titre exceptionnel ».



A cet égard, le chef de l’exécutif régional souligne que, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute « occupation de la voie publique, à quelque titre que ce soit, doit être préalablement déclarée à l'autorité administrative compétente, au moins trois (03) jours avant sa tenue ».



Le Gouverneur précise également que les « cérémonies en plein air ne peuvent utiliser de sonorisation qu'après autorisation spéciale de l'autorité administrative ».



L’autorité avertit que le non-respect de ces obligations expose les « contrevenants aux sanctions prévues par la loi, incluant l'interruption immédiate de la manifestation et d'éventuelles poursuites ».



Ousmane Kane appelle ainsi les populations au civisme et à la responsabilité de tous pour veiller au respect strict de ces dispositions, qui visent à garantir la sécurité des personnes et des biens, à préserver la libre circulation ainsi qu'à assurer la bonne cohabitation entre usagers de l'espace public.



Il invite enfin, les Préfets, Sous-préfets, Maires, Délégués de quartier, ainsi que les forces de sécurité à veiller à l'application rigoureuse de ces règles.