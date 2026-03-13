Israël : 13 blessés dans une frappe de missile contre un bâtiment dans le nord

Selon la chaîne Channel 12, le missile a touché un bâtiment dans la ville de Kiryat Tivon, près de la ville de Haïfa, provoquant des dégâts matériels à la structure.

Par ailleurs, le service d’urgence israélien Magen David Adom a indiqué que ses équipes prenaient en charge une femme de 34 ans, blessée modérément après avoir été touchée au dos par des éclats.

Pour l’heure, aucun autre détail n’a été communiqué.

- Des attaques de missiles iraniens visent le nord d’Israël

Trente-trois personnes ont été blessées, pour la plupart légèrement, lors d’une attaque de missiles vendredi visant le nord d’Israël et attribuée à l’Iran.

Dans un communiqué, le service national d’urgence israélien Magen David Adom précise qu’une seule personne, une femme de 35 ans résidant à Zarzir, a subi des blessures modérées causées par des éclats dans le dos.

Après le lancement des missiles, des sirènes ont retenti dans le nord d’Israël et des explosions ont été entendues dans le ciel, selon les médias locaux.

Les médias israéliens rapportent que certaines habitations ont été endommagées à la suite de l’attaque.

L’armée israélienne a annoncé que deux attaques de missiles distinctes mais intenses ont été lancées depuis l’Iran vers le nord du pays en l’espace d’une demi-heure, appelant la population à se mettre à l’abri.

Au moins 13 personnes ont été blessées lorsqu’un missile a frappé un bâtiment dans la région de la Galilée, dans le nord d’Israël, ont rapporté vendredi des médias israéliens.