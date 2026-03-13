Réseau social
Guerre au Moyen-Orient: Macron annonce la mort du premier soldat français
Les frappes continuent dans les différentes villes du Moyen-Orient, particulièrement à Beyrouth,  au 13e jour de la guerre déclenchée par Israël et les Etats-Unis.  Sept personnes ont été tuées par les bombardements. Six soldats français ont été blessés, jeudi 12 mars, dans une «attaque de drones dans la région d'Erbil» au Kurdistan irakien. Emmanuel Macron a annoncé dans la nuit que l'un d'entre eux était mort.
Charles KOSSONOU

Vendredi 13 Mars 2026 - 09:40


