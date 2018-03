Barça : 100 buts en C1, la fierté de Messi

"Honnêtement, c'est une grande joie de pouvoir atteindre les 100 buts dans cette compétition, si relevée et importante. Je suis heureux, mais le plus important reste la qualification après un match difficile contre une grande équipe avec des joueurs très bons", a réagi Messi devant la presse.



Pour rappel, Messi est seulement le second joueur de l'histoire à dépasser le cap des 100 buts en C1 après Cristiano Ronaldo (117 buts).



Avec Maxifoot.