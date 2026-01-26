Saudi Pro League : Al Nassr bat Al Taawon grâce à Sadio Mané

Champion d’Afrique avec le Sénégal et élu meilleur joueur de la CAN 2025, Sadio Mané continue de briller sous les couleurs d’Al Nassr. L’attaquant sénégalais s’est une nouvelle fois illustré en championnat lors de la réception d’Al Taawon, ce lundi, pour le compte de la 18e journée de la Saudi Pro League.



Très actif offensivement, Mané a été décisif sur l’unique but de la rencontre. Sur un centre parfaitement dosé, le ballon a été dévié de la tête par un défenseur adverse dans ses propres filets, permettant à Al Nassr d’ouvrir le score (1-0). L’attaquant sénégalais a même failli marquer, sa frappe s’est écrasée sur la barre transversale.



Sadio Mané a été désigné homme du match.



Grâce à ce succès, Al Nassr totalise désormais 40 points et réduit l’écart à cinq longueurs du leader Al Hilal, où évolue Kalidou Koulibaly. Le club d’Al Hilal a été tenu en échec dimanche par Al Riyyad (1-1), également dans le cadre de cette 18e journée.