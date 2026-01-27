CAN 2025 : la CAF statue ce mardi sur les plaintes liées aux incidents de la finale Maroc-Sénégal

La commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) va statuer, mardi 27 janvier, sur les plaintes liées aux incidents de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Le Maroc et le Sénégal, les protagonistes de l’affaire, ont chacun déposé un dossier de poursuites réciproques.



Selon le quotidien L’Observateur, le dossier de la partie marocaine «s’appuierait sur plusieurs éléments matériels, avec l’appui des images vidéos des incidents survenus». En ce qui la concerne, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a «déposé sur la table de la CAF un dossier béton» sur des cas de violences contre certains supporters sénégalais, dont au moins 17 sont détenus dans les prisons marocaines pour «troubles à l’ordre public». Elle a aussi documenté le fait qu’Edouard Mendy(gardien) a été empêché, par moment, d’utiliser ses services à cause des ramasseurs de balles et des joueurs marocains comme A. Hakimi, même si ce dernier a présenté par la suite ses excuses.



A l’occasion de la finale de football de la CAN, les joueurs du Sénégal avait quitté temporairement le terrain (environ un quart d’heure), pour protester contre des décisions arbitrales, avant que Sadio Mané ne les fassent revenir. Le match qui s’est soldé par la victoire du Sénégal en prolongations avait été émaillé d’actes de violences et d’attitudes «inacceptables», selon la CAF et la FIFA.



La CAF, conformément à l’article 42 alinéa 8 des ses statuts, est «habilité à appliquer» des mesures conservatoires, des sanctions, avant, pendant où après un match de football.