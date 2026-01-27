Nigeria: procès en vue pour juger des militaires accusés de tentative de coup d’Etat en 2025

Le Nigeria va juger des militaires accusés de tentative de coup d'État. L'annonce a été faite, ce lundi 26 janvier, par l'armée nigériane. En octobre dernier, 16 militaires avaient été arrêtés, officiellement pour « indiscipline ». Les rumeurs de tentative de coup d'État, circulant dans la presse, avaient été officiellement démenties. En annonçant ce procès à venir, Lagos reconnaît donc l'existence du complot.

RFI

