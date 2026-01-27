Bruno Fernandes met Manchester United sous pression, Bradley Barcola inquiète le PSG

Bruno Fernandes réclame un salaire monstrueux

Bruno Fernandes fait la une du Daily Mirror. Il va falloir casser la banque pour prolonger le Portugais, c’est un peu le mot d’ordre de la presse anglaise ce mardi. Le capitaine des Red Devils arrive à la fin de son contrat en 2027, il a une option d’une année pour prolonger, mais il veut discuter d’une extension de son bail avec une grosse revalorisation salariale. Bruno Fernandes sait qu’il s’agit là de son dernier gros contrat en carrière donc il veut faire monter les enchères : on évoque un salaire de plus de 400 000 livres par semaine, à savoir 460 000 euros. Cela ferait de Bruno Fernandes l’un des joueurs les mieux payés de Premier League, une aubaine pour celui qui avait été poussé vers la sortie (ou presque) par ses dirigeants l’été dernier, eux qui voulaient récolter un petit billet. Finalement Bruno est resté et Manchester United en est bien content vu le niveau affiché par le Portugais.



Bradley Barcola, une inefficacité inquiétante

Bradley Barcola ne fait pas l’unanimité au PSG. L’ailier français a marqué deux des trois derniers buts du club de la capitale en Ligue 1, mais c’est en Ligue des Champions que son plafond de verre se ressent. Pas un seul but dans la plus grande des compétitions depuis bientôt un an : Barcola enchaîne les prestations frustrantes, parce qu’il se procure des occasions, mais ne marque plus. Une période de disette qui s’éternise et heureusement pour lui, n’a pas d’impact sur les résultats de son club. Mais Barcola nous rappelle bien le joueur qu’a été pendant longtemps Ousmane Dembélé : virevoltant, déroutant, mais terriblement frustrant.



Harry Kane veut prolonger au Bayern

Ce n’est pas la défaite du Bayern Munich en Bundesliga qui va remettre en question l’avenir d’Harry Kane. L’attaquant anglais se régale en Allemagne et veut prolonger son contrat avec les Bavarois. Pas de retour en Premier League prévu, même si le record d’Alan Shearer lui fait de l’œil, Kane veut poursuivre l’aventure en Bavière et son club pourrait lui proposer l’un des plus gros contrats de l’histoire du Bayern Munich. L’ancien joueur de Tottenham voudrait régler la question de son avenir avant de partir à la Coupe du Monde avec l’Angleterre où il nourrit de très grosses ambitions.