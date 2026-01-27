Jeux Olympiques de la Jeunesse - 2026 : Dakar signe deux nouvelles conventions de partenariat

A neuf (09) mois des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, deux (02) nouvelles conventions de partenariats ont été signées, lundi 26 janvier, pour la réussite de l’événement. Cette collaboration concerne, d’une part, la Coordination générale du COJOJ et le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.



Selon le quotidien L’Observateur, il s’agit d’un partenariat avec le Fonds équipe France (FEF) et le Fonds d’études et d’aide au secteur privé (FASEP). Celui-ci vise «à soutenir les initiatives de formation, de renforcement des capacités et d’accompagnement des projets liés à l’organisation des JOJ».



De son côté, Ibrahima Wade, coordonnateur général des JOJ, a précisé avoir mis en place «une learning Academyb pour former 400 jeunes issus de plus d’une vingtaine de nationalités, afin de leur permettre d’acquérir des compétences clés pour l’organisation» de l’événement, avant de se réjouir de voir la France «accompagner» l’initiative.



«C’est très rare de voir des jeunes aussi engagés et pleins de joie. La France est là pour accompagner, participer à cette belle aventure, mais aussi pour passer le témoin», a conclu Eléonorev Caroit, ministre française déléguée auprès de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de la francophonie.

