Audit du personnel et JOJ 2026 : ce qu'il faut retenir des annonces du maire Abass Fall

Le maire de Dakar, Abass Fall, a rencontré, ce lundi 26 janvier 2026, les partenaires sociaux de la commune. Cette réunion de concertation a permis de poser les bases d'une nouvelle relation entre l'édile et les travailleurs municipaux.



Au terme d la rencontre, le maire de Dakar a annoncé un audit du personnel et un audit organisationnel. Pour Abass Fall, l'objectif est de rationaliser l'administration pour répondre aux standards d'excellence mondiaux. « Ma volonté est de mettre la ville de Dakar aux normes internationales », a souligné le maire devant les représentants syndicaux.



Cet audit vise, selon l'édile, à instaurer un management efficace du capital humain. L'ambition affichée est de revaloriser le statut du travailleur municipal afin qu'il occupe « toute sa place dans la fonction publique ».



Abass Fall a projeté ses équipes vers les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le maire a lancé un appel pressant à l'ensemble des agents pour qu'ils s'approprient cet événement historique. Il les invite à assurer la réussite logistique du rendez-vous et à faire en sorte que la ville et ses travailleurs bénéficient de l'héritage matériel et immatériel de cette compétition internationale.