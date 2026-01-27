Réseau social
Audit du personnel et JOJ 2026 : ce qu'il faut retenir des annonces du maire Abass Fall

Audit du personnel, réorganisation structurelle et cap sur les JOJ 2026, le nouveau maire de la capitale sénégalaise affiche ses ambitions pour moderniser l'administration municipale.



Le maire de Dakar, Abass Fall, a rencontré, ce lundi 26 janvier 2026, les partenaires sociaux de la commune. Cette réunion de concertation a permis de poser les bases d'une nouvelle relation entre l'édile et les travailleurs municipaux.

Au terme d la rencontre, le maire de Dakar a annoncé un audit du personnel et un audit organisationnel. Pour Abass Fall, l'objectif est de rationaliser l'administration pour répondre aux standards d'excellence mondiaux. « Ma volonté est de mettre la ville de Dakar aux normes internationales », a souligné le maire devant les représentants syndicaux.
 
Cet audit vise, selon l'édile, à instaurer un management efficace du capital humain. L'ambition affichée est de revaloriser le statut du travailleur municipal afin qu'il occupe « toute sa place dans la fonction publique ».
 
Abass Fall a projeté ses équipes vers les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le maire a lancé un appel pressant à l'ensemble des agents pour qu'ils s'approprient cet événement historique. Il les invite à assurer la réussite logistique du rendez-vous et à faire en sorte que la ville et ses travailleurs bénéficient de l'héritage matériel et immatériel de cette compétition internationale.
