Barça : Ousmane Dembélé de nouveau blessé !

La cuisse d'Ousmane Dembélé a de nouveau lâché. La victoire du FC Barcelone sur la pelouse de la Real Sociedad (2-4) a apporté de mauvaises nouvelles sous la forme d'une blessure Ousmane Dembélé. Après le match contre la Real Sociedad, Dembélé a eu un problème avec sa cuisse gauche et des tests ont confirmé que le joueur a subi une blessure aux ischio-jambiers du muscle semi-tendineux qui n'affecte pas la zone opérée plus tôt dans la saison. Le Barça prévoit entre trois et quatre semaine d'avance pour son attaquant.