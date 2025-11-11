Barça–Roja : nouveau clash autour de l’opération de Lamine Yamal

Après l'été agité de Lamine Yamal qui avait donné du grain à moudre en Espagne, revoilà la star du FC Barcelone au centre de l'attention depuis le mois de septembre, à cause de ses douleurs au pubis récurrentes.

L'ailier de 18 ans avait manqué quatre rencontres en septembre après avoir contracté une pubalgie, mais a rechuté deux matchs après, manquant le rassemblement de la sélection espagnole en octobre. Cependant, malgré son retour sur les terrains depuis plus de trois semaines, l'attaquant évolue toujours avec une gêne.

L'intervention médicale cachée

Pour l'éradiquer, Yamal a subi une intervention médicale, lundi. Cependant, à la grande surprise de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), le joueur et son club n'ont pas consulté le staff médical de la Roja en vue de ce traitement, à l'approche des matchs contre la Géorgie et la Turquie, les 15 et 18 novembre, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

«Les services médicaux de la RFEF tiennent à exprimer leur surprise et leur mécontentement après avoir appris à 13h47 le lundi 10 novembre, jour du début du stage officiel avec l'équipe nationale, que le joueur Lamine Yamal avait subi le matin même une intervention par radiofréquence pour le traitement de sa gêne pubienne», fustige la RFEF ce mardi dans un communiqué.

Yamal absent 7 à 10 jours

«Cette procédure a été réalisée sans communication préalable avec le personnel médical de l'équipe nationale, les détails n'ayant été connus que par un rapport reçu hier soir à 22h40, indiquant la recommandation médicale d'un repos de 7 à 10 jours. Compte tenu de cette situation, et en accordant la priorité absolue à la santé, à la sécurité et au bien-être du joueur, la RFEF a pris la décision de libérer l'athlète de la convocation actuelle», poursuit la Fédé.

Cet épisode ne va sûrement pas arranger les tensions entre la sélection d'Espagne et le Barça au sujet de la gestion de Yamal. Buteur lors de ses trois derniers matchs, contre Elche (3-1), le Club Bruges (3-3) et le Celta Vigo (4-2), Yamal devrait retrouver la plénitude de ses moyens après la trêve internationale.

Gêné par une pubalgie depuis le mois de septembre, Lamine Yamal est au coeur d'un nouveau feuilleton en Espagne. L'ailier du FC Barcelone a subi une intervention médicale sans consulter le staff de la Fédération royale espagnole de football, qui s'est dite très étonnée.