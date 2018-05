Barça : ce que Messi aurait dit à l'arbitre lors de la Clasico

Après le Clasico (2-2) disputé dimanche, le défenseur central du Real Madrid, Sergio Ramos (32 ans, 24 matchs et 3 buts en Liga cette saison), a pointé du doigt l’attaquant du FC Barcelone, Lionel Messi (30 ans, 34 matchs et 33 buts en Liga cette saison), accusé d’avoir mis la pression sur l’arbitre de la rencontre, M. Hernández, à la mi-temps. La radio espagnole Onda Cero a confirmé cette version des faits et retranscrit les propos que l’Argentin aurait tenus dans les couloirs du Camp Nou.



"C’est bien de leur offrir des choses. Tu te chies dessus, tu te chies dessus. Vous êtes toujours pareil. Tu te chies dessus. Nous avons gagné la Liga et c’est tout. Pas besoin que tu leur offres le match. C’est une putain de merde", aurait lâché la Pulga.



Un coup de pression qui n’a vraiment pas aidé l’officiel, passé à côté de son match et coupable notamment de deux grosses erreurs en faveur du Barça en seconde période avec un but accordé à tort et un penalty non sifflé.

