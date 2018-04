Barça : on connaît le futur club d'Iniesta

Ses larmes après le sacre en Coupe du Roi samedi ont tué le faux suspense, le milieu de terrain va bien quitter le FC Barcelone pour la Chine. Et plus précisément pour Chongqing dont le président se réjouit d'avance. "Je suis sûr que nous pourrons présenter Andrés Iniesta. Son arrivée sera un énorme atout pour Chongqing et une bonification incroyable pour notre marque", a annoncé Gong Daxing dans des propos relayés par les médias catalans.