"Barça ou Barsak": le village de Niomré Lo perd 5 jeunes dans l'océan entre le Maroc et d'Espagne

Les embarcations de fortune continuent de faire des victimes dans l'océan sur le chemin risqué de l'Europe. Le village de Niomré vient ainsi de perdre cinq de ses jeunes âgés de 18 et 35 ans (Khadam Mbath, Biram Mbath, Kodé Seye alias Niagass, Mbaye Mbath et Samba Diallé), tous issus d'une même famille de ce village situé à une dizaine de kilomètres à l'est de Louga (Niomré LO sur la route de Keur Momar Sarr) dans l’arrondissement de Nguidillé ont péri dans cette tragédie.



Selon nos sources, c’est, la semaine, dernière qu’un canot avec 40 à 50 personnes à bord est parti du Maroc, en direction des côtes espagnoles. À son bord, des candidats à l’émigration clandestine, originaires de la Gambie, de la Guinée, du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Cameroun et du Nigeria. Au bout de huit ou neuf heures, l’embarcation a commencé à se dégonfler et à prendre l’eau. Dans la panique, beaucoup de personnes sont tombées à l’eau.



Ces jeunes Lougatois avaient quitté le Sénégal peu avant le mois de Ramadan. Ce n'est que lundi 24 juin 2019 dernier que les victimes allaient laisser ensemble la vie dans l'océan en quittant le Royaume Shérufien pour les. Côtes espagnoles. Leurs compagnons de voyage, qui s'étaient munis de gilet de sauvetage les ont impuissamment vu s'immerger dans l'océan sans cette parure de sécurité.

les funérailles se sont tenues ce samedi à Niomré Lo dans une ambiance des plus tristes.





