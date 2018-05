Barcelone : Le président, Josep Maria Bartomeu reconnaît avoir eu des contacts Griezmann

« Nous avons des relations avec son représentant, comme nous en avons avec d'autres représentants. C'était en octobre dernier, une rencontre, rien de plus. Il ne faut pas donner prise aux spéculations », a dit le dirigeant au micro de la radio catalane Rac1.

Bartomeu a également admis avoir croisé « par hasard » Griezmann l'été dernier au cours des vacances aux îles Baléares. « Je l'ai vu l'été dernier en vacances. Nous nous sommes croisés, comme j'ai croisé d'autres joueurs, mais je n'ai pas dîné avec lui », a-t-il assuré.

A 27 ans, Griezmann a souvent répété qu'il voulait désormais soulever des trophées, mettant cet aspect dans la balance pour entretenir l'hypothèse d'un départ de l'Atlético, son club depuis 2014. Le leader d'attaque de l'équipe de France a d'ailleurs assuré qu'il trancherait son avenir avant la Coupe du monde (14 juin-15 juillet).

Mais alors que la presse catalane donne pour acquis un départ vers le Barça cet été en échange du versement de sa clause libératoire, « Grizi » a lui-même refroidi ces spéculations: « Ce ne sont pas des bonnes infos », a-t-il lancé début avril sur TF1, avant d'ouvrir la porte à une prolongation de son contrat à l'Atlético (qui court jusqu'en 2022) : « Nous parlons avec le club pour voir ce qu'on peut faire ».

Dans cette même interview lundi matin, Bartomeu s'est aussi prononcé sur la situation des Français Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti au sein de l'effectif catalan, excluant notamment un prêt de Dembélé (20 ans), qui peine à s'imposer en Catalogne.

« Ce n'est pas sur la table », a-t-il assuré. « Dembélé est un pari d'avenir et nous attendons beaucoup de lui les prochaines saisons. »

Concernant Umtiti, qui n'a toujours pas prolongé son contrat (qui court jusqu'en 2021), malgré une clause libératoire plutôt accessible pour la concurrence, Bartomeu a montré sa détermination à parvenir à un accord.

« Il est sous contrat avec nous mais le moment est venu d'une prolongation. On en discute », a-t-il conclu.

Avec Besoccer