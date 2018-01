Barcelone : Piqué rempile jusqu'en 2022

Le FC Barcelone vient tout juste de trouver un accord avec son défenseur central préféré, Gérard Piqué. Le communiqué du club catalan indique que les deux parties seraient sur le point de signer un contrat officiel jusqu'en 2022.

Prolongation de contrat signifie aussi augmentation de la clause libératoire de l'international espagnol. Une clause qui s'élèvera désormais à une somme de 500 millions d'euros. Le joueur aura donc 35 ans quand son contrat se terminera avec le Barça, ce qui pourrait signifier une retraite catalane pour le joueur.

Une bonne nouvelle pour les supporters catalans, bien que cela ne surprennent pas vraiment la presse. Pourquoi ? Car Piqué est devenu le nouveau Puyol du Barça, et encore plus après son action en Coupe du Roi. Un Gérard Piqué qui aspire à devenir l'un des prochains dirigeants du club après sa carrière sportive terminée, et qui n'a jamais caché son envie de devenir un jour le président des 'Blaugranas'.

Piqué a toujours juré fidélité à son club et à sa région et n'a pas l'intention d'en partir. Après 421 matches sous les couleurs du FC Barcelone, le défenseur central pourrait bien continuer de battre des records et terminer sa carrière en Catalogne.