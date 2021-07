Barcelone : Ronald Koeman y croit pour Lionel Messi

C’est le sujet qui fait trembler les supporters depuis quelques semaines, est-ce que Lionel Messi va prolonger au FC Barcelone ? Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, le sextuple Ballon d’Or jouera la finale de la Copa América dans la nuit de samedi à dimanche et il faudra probablement attendre la fin de la compétition pour que ce sujet se décante.



De son côté Ronald Koeman, entraîneur du Barça, se dit confiant quant à la prolongation de son capitaine : « je fais confiance au président pour régler ce problème. Il est important pour le club et pour la Liga que le meilleur joueur du monde reste. Tout le monde doit faire un effort ici », rapporte Mundo Deportivo. « Laporta m'a dit d'être calme, qu'ils travaillent sur le dossier, et nous sommes convaincus qu'il sera là encore quelques années. »



