Barkédji : un commerçant agressé chez lui par des hommes armés, ses employés ligotés, de l'argent emporté

Dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 juin 2026, une attaque a eu lieu dans la commune de Barkédji, située dans le département de Linguère (nord). Un commerçant répondant au nom de Badou Guèye a été la cible de malfaiteurs encagoulés et armés jusqu'aux dents.



Selon les informations du journal L'Observateur, les malfrats, qui circulaient à bord d'un 4x4 volé quelques heures plus tôt vers 4h du matin auprès de Moustapha Fleur, un agent municipal de Linguère, avaient eu vent que le commerçant venait de charger une importante quantité de marchandises.



Arrivés sur les lieux, les assaillants ont d'abord ligoté les employés de Badou Guèye avant de faire irruption dans sa maison. La première épouse du commerçant a été alertée par des bruits suspects. Sortie de sa chambre pour s'enquérir de la situation, elle a été rapidement maîtrisée et ligotée à son tour par les malfaiteurs.



Prisse de panique et frappée par les bandits, la deuxième femme de Badou Guèye a fini par révéler l'endroit où se trouvait son mari. Ce dernier a alors reçu des coups de coupe-coupe.



Pour éviter la fureur des populations alertées et prendre la fuite, les assaillants ont tiré plusieurs coups de sommation. Ils ont ensuite réussi à quitter les lieux avec le véhicule volé.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour retrouver les suspects et faire la lumière sur cette agression.