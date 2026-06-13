Visite de prise de contact : Le ministre de l'Intérieur salue l'engagement et le sens du devoir des Sapeurs-pompiers

Dans le cadre de ses visites de prise de contact, le nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, s’est rendu, le vendredi 12 juin 2026, à la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP).



À son arrivée à la caserne Malick Sy, le ministre a été accueilli par le général de brigade Mamadou Ndoye, commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, entouré de son état-major et de l’ensemble du personnel de la caserne.



Selon une note d’information, cette visite a permis au ministre de passer en revue les équipements récemment acquis par la Brigade pour renforcer l’efficacité des secours et améliorer les conditions d’intervention.



M. Cissé a salué « l’engagement, le professionnalisme et le sens du devoir » des personnels de ce corps d’élite. Il a souligné que ces hommes et ces femmes répondent avec courage et abnégation, en tous lieux et à toutes heures, aux sollicitations des populations menacées ou affectées par toutes sortes de dangers.



Le ministre a également relevé la noblesse de leur mission et magnifié la rigueur qui prévaut dans l’organisation et la planification des interventions.



Enfin, Mouhamadou Makhtar Cissé a rendu un vibrant hommage à ces femmes et ces hommes qui ont choisi pour devise « Sauver ou périr », symbole d’un engagement total et désintéressé au service des citoyens, parfois au péril de leur propre vie.