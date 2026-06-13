Gaza : l'armée israélienne tue un employé municipal palestinien dans le centre de l'enclave

Un agent palestinien chargé de l’assainissement a été tué samedi lors d’une frappe de drone israélienne dans le centre de la bande de Gaza, a indiqué une source médicale à Anadolu.



La victime travaillait pour la municipalité de Bureij et a trouvé la mort dans une frappe visant une décharge d’ordures située à proximité du camp de réfugiés de Bureij.



Des sources locales ont également affirmé que l’employé municipal a été pris pour cible par un drone israélien alors qu’il accomplissait ses fonctions.



Vendredi, l’armée israélienne a reconnu avoir tué 20 Palestiniens dans la bande de Gaza au cours de la semaine écoulée, affirmant que les victimes étaient des membres du Hamas et du Jihad islamique.



Ces attaques se poursuivent malgré le cessez-le-feu entré en vigueur en octobre 2025.



Cette trêve devait mettre fin à la guerre génocidaire menée par Israël dans la bande de Gaza, qui a fait près de 73 000 morts et plus de 173 000 blessés palestiniens depuis octobre 2023, tout en provoquant des destructions massives touchant 90 % des infrastructures civiles de l’enclave.