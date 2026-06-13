Maison des Nations unies à Diamniadio : le DG de la SOGEPA détaille les retombées économiques pour le Sénégal

Élimane Pouye, Directeur général de la Société de gestion et d’exploitation du patrimoine immobilier de l’État (SOGEPA), est revenu sur les termes de l’accord historique signé le 12 juin entre le Sénégal et les Nations unies. Ce texte officialise la mise à disposition de la Maison des Nations unies (MONUD), un édifice situé à Diamniadio destiné à accueillir les institutions onusiennes opérant dans le pays.



La cérémonie de signature a réuni le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang, et la coordonnatrice des institutions spécialisées des Nations unies au Sénégal, Aminata Maïga, en présence de la vice-secrétaire générale de l’ONU, Amina Mohammed.



Selon Élimane Pouye, les négociations menées avec la SOGEPA comme bras technique de l’État ont permis de corriger les déséquilibres du schéma initial, tout en préservant l’attractivité du Sénégal pour le Système des Nations Unies (SNU). « L’accord conclu garantit à la fois la préservation des intérêts de l’État, des retombées financières concrètes et un gain stratégique majeur pour le rayonnement diplomatique du Sénégal ainsi que pour le développement de Diamniadio », a-t-il déclaré.



Le texte prévoit plusieurs avancées significatives : Réduction de la durée d’occupation : celle-ci passe de 99 à 25 ans, conservation par l’État de trois ailes sur six du bâtiment, pour ses propres besoins. Cette disposition pourrait générer plus de 500 millions de FCFA de revenus locatifs ou permettre une baisse équivalente des charges locatives supportées par l’État.



Des gains financiers notables



Selon le DG de la SOGEPA, l’accord apporte également des bénéfices financiers directs : Une contribution annuelle de 500 000 dollars américains versée par le SNU. La prise en charge par le SNU (Système des Nations Unies) de l’entretien courant et de la maintenance des espaces occupés, une dépense que l’État devait initialement assumer à hauteur de 1 milliard de FCFA. Une réduction substantielle des charges locatives pour l’État, qui hébergeait jusqu’ici les entités onusiennes, pour un montant de 1,2 milliard de FCFA.



Enfin, M. Pouye souligne que le redéploiement des services de l’État actuellement en location dans les bâtiments libérés par les entités onusiennes contribuera à une baisse supplémentaire des charges locatives, estimée à 1 milliard de FCFA.



Au-delà des aspects financiers, le Directeur général de la SOGEPA insiste sur les retombées économiques et stratégiques pour la ville nouvelle. L’installation d’une institution internationale majeure comme la Maison des Nations unies renforce durablement l’attractivité et le dynamisme de Diamniadio.