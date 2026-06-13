Dakar : six présumés partenaires de Ndiaga Matar Seck arrêtés par la DSC

L'affaire des présumés homosexuels interpellés par les éléments du commissariat urbain de Linguère est loin de connaître son épilogue. Après l'arrestation de M. S. Diédhiou, un étudiant en médecine présenté comme le partenaire de Ndiaga Matar Seck, six autres hommes ont à leur tour été arrêtés par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), sur réquisition du commissariat de Linguère.



Selon le journal L'Observateur, ces nouvelles interpellations s'inscrivent dans le cadre de l'exécution d'une délégation judiciaire délivrée par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Louga. La Division des investigations criminelles (DIC), en collaboration avec la Division cybersécurité, a mené une opération qui a rapidement porté ses fruits.



D’après la même source, six personnes dont les noms suivent ont été arrêtées. İ. Dièye, âgé d'une trentaine d'années et domicilié à Nord foire, A. A. Thioune, domicilié à Dakar, El M. Gueye, banquier résidant à Keur Massar, M. Sylla, habitant Pikine Tally bou Makk, Ch. Niass, tailleur domicilié à Yeumbeul, A. Ndiaye, banquier, domicilié à la Médina.



Présentés comme des présumés partenaires de Ndiaga Seck, ils sont tous actuellement au commissariat urbain de Linguère. Selon L’Obs, Ndiaga Seck pourrait être extrait de sa cellule pour une éventuelle confrontation avec ces six personnes alpaguées par la Division des Investigations criminelles.



À l'issue de leur durée légale de garde à vue, les mis en cause seront déférés devant le parquet régional de Louga pour “association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d'autrui, actes contre nature, incitation à la débauche, ainsi que collecte illicite de données à caractère pornographique”.



L'arrestation de ces six personnes pourrait déclencher une nouvelle vague d'interpellations dans les jours à venir.