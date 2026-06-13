Médina : il voulait vendre de la viande de mouton, la police l'intercepte avec une carcasse en décomposition

Les éléments du commissariat d'arrondissement de la Médina ont procédé à l'interpellation d'un individu poursuivi pour « abattage clandestin, mise en danger de la vie d'autrui et tentative de mise en vente de viande impropre à la consommation ».



Selon le journal L'Observateur, les faits se sont déroulés jeudi dernier, suite à un renseignement anonyme. Un individu s'activait à l'intersection de la Rue 01 et de l'Avenue Blaise Diagne, à Dakar, où il était en train de dépecer et d'égorger un mouton déjà mort.



Face à l'urgence et aux risques sanitaires encourus par la population, les éléments de la Brigade de recherches se sont immédiatement transportés sur les lieux indiqués aux fins de vérification et d'interpellation. À leur arrivée, les fonctionnaires de police ont intercepté le suspect alors qu'il transportait, à bord d'un chariot de type « pousse-pousse », la carcasse de l'animal dissimulée dans un sac de riz vide.



L'examen immédiat de l'animal a permis aux agents de constater que le mouton se trouvait déjà dans un état de décomposition avancée.



Interrogé sommairement sur place, le mis en cause est passé aux aveux. Il a déclaré que, constatant que son mouton avait succombé à une maladie ou à une cause naturelle, il avait délibérément choisi de l'égorger clandestinement dans le but d'en commercialiser une partie auprès d'un tiers établi près du Crédit-Foncier, dans le quartier de Rebeuss.



Le suspect a été conduit au poste de police et placé en garde à vue. La viande saisie a été consignée en vue de sa destruction par les services d'hygiène compétents. L'enquête suit son cours.