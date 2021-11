Barrages Coupe du Monde 2022 : Ngadeu du Cameroun préfère jouer le Sénégal

Michael Ngadeu-Ngadjui, champion d’Afrique en 2017 a cité l’adversaire à éviter. Selon lui, c’est l’Algérie, champion en titre. Le Cameroun ne craint toutefois pas le Sénégal. Le défenseur central s’explique. « S’il y’a une équipe à éviter ce serait l’Algérie mais s’il y a une équipe avec laquelle nous souhaitons jouer pour les barrages ça serait le Sénégal car nous avons l’habitude de gagner face à cette équipe ».



Le Sénégal et le Cameroun se sont rencontrés pour la dernière fois à la CAN 2017. Les « Lions » Indomptables avaient battu les « Lions » de la Téranga lors de la séance des tirs au but (5-4). Sadio Mané avait raté le penalty qui a arrêté le Sénégal en quart de finale.



Pour rappel, le Sénégal se trouve dans le chapeau 1 et fera face à l’un de ces 4 équipes qui se trouvent dans le chapeau 2: Mali, le Ghana, la RD Congo et le Cameroun.