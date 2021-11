Barrages Mondial 2022: les potentiels adversaires de la RDC dont le Sénégal

Bien que plusieurs groupes des qualifications n’ont pas encore livré leur verdict, les “Léopards” connaissent désormais l’identité des dix pays qu’ils pourront affronter lors du tirage au sort des barrages, quoi qu’il en soit.



La RDC sera opposée aux meilleures nations africaines selon le classement FIFA



En effet, occupant la 13e position au Classement FIFA, les hommes d’Hector Cuper ne seront pas têtes de série en mars prochain et devront ainsi affronter l’une des nations qualifiées les mieux placées au classement FIFA. A l’heure actuelle, 10 potentiels adversaires pourraient croiser la route de la RDC en barrages.



Les 10 potentiels adversaires de la RDC en barrages (selon le Classement FIFA):



1) Algérie (Groupe A) (en cas de qualification)



2) Tunisie (Groupe B) (en cas de qualification)



3) Nigéria (Groupe C) (en cas de qualification)



4) Côte d’Ivoire ou Cameroun (Groupe D) (en cas de qualification)



5) Egypte (Groupe F)



6) Ghana (Groupe G) (en cas de qualification)



7) Sénégal (Groupe H)



8) Maroc (Groupe I)



9) Mali (Groupe E)



Les Nations que la RDC ne risque pas de croiser:



1) Guinée-équatoriale (Groupe B) (en cas de qualification)



2) Cap-Vert (Groupe C) (en cas de qualification)



3) Burkina Faso (Groupe A) (en cas de qualification)



4) Zambie (Groupe B) (en cas de qualification)



5) Afrique du Sud (Groupe G) (en cas de qualification)



Avec Foot Africa