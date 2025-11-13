Barrages Mondial 2026 : le Nigeria écrase le Gabon (4-1) et file en finale

En prolongation, les Nigérians ont pris le large : Ejuke a redonné l’avantage à son équipe (97e), puis Osimhen, d’abord maladroit dans le temps réglementaire, s’est offert un doublé (102e, 109e) pour sceller la qualification.

Le Nigeria affrontera dimanche à 19h00 GMT le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Cameroun et la République démocratique du Congo.

Le Nigeria s’est imposé face au Gabon (4-1) ce jeudi à Rabat lors de la première demi-finale des barrages de la Coupe du monde 2026. Les Super Eagles ont ouvert le score à la 78e minute grâce à Adams, profitant d’une grosse erreur de la défense gabonaise, avant que Lemina n’égalise en fin de rencontre (89e) sur une frappe déviée.