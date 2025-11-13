Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Barrages Mondial 2026 : le Nigeria écrase le Gabon (4-1) et file en finale



Barrages Mondial 2026 : le Nigeria écrase le Gabon (4-1) et file en finale
Le Nigeria s’est imposé face au Gabon (4-1) ce jeudi à Rabat lors de la première demi-finale des barrages de la Coupe du monde 2026. Les Super Eagles ont ouvert le score à la 78e minute grâce à Adams, profitant d’une grosse erreur de la défense gabonaise, avant que Lemina n’égalise en fin de rencontre (89e) sur une frappe déviée.
 
En prolongation, les Nigérians ont pris le large : Ejuke a redonné l’avantage à son équipe (97e), puis Osimhen, d’abord maladroit dans le temps réglementaire, s’est offert un doublé (102e, 109e) pour sceller la qualification.
 
Le Nigeria affrontera dimanche à 19h00 GMT le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Cameroun et la République démocratique du Congo.
Autres articles

Moussa Ndongo

Jeudi 13 Novembre 2025 - 20:30


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter