Barthélémy Dias : «2e, 3e ou 4e mandat, Macky Sall et Aly Ngouille Ndiaye iront en prison»

« Le régime actuel a décidé de s’entêter pour obtenir un second mandat. Cet entêtement n’est dû qu’au pétrole et au gaz et rien d’autre». Ces propos sont de Barthélémy Dias qui s’attaquait au système de parrainage que le chef de l’Etat veut proposer à l’Assemblée nationale.



Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur qui assistait mercredi au lancement du mouvement Rassemblement pour la solidarité et l’unité dans la République (Rassure), soutient que cette manipulation que veulent orchestrer le chef de l’Etat et son régime risque de leur porter préjudice.



«En commençant par l’actuel ministre de l’Intérieur, ils iront tous en prison, d’une façon ou d’une autre, parce que 2e mandat, 3e mandat ou 4e mandat, il y aura une fin», relève-t-il. Et d’ajouter que ce moment venu, «il y aura la prison». Car selon lui, il n’y a pas d’autres alternatives qui attendent Macky Sall et Aly Ngouille Ndiaye.



Le lieutenant de Khalifa Sall qui s’aligne sur la position de Idrissa Seck conseille au chef de l’Etat et au maire de Linguère, de présenter leurs excuses au peuple sénégalais pour leur gestion calamiteuse des ressources naturelles du pays.