Barthélémy Dias: « Khalifa Sall ne va pas négocier sa libération sur le dos des Sénégalais »

Selon le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, emprisonné pour détournement de deniers publics d’un montant de 1,8 milliard Fcfa, ne va pas négocier sa libération sur le dos des Sénégalais, en réponse à un avocat de l’Etat.



Me Baboucar Cissé a, durant les plaidoiries sur le rabat d’arrêt introduit par les avocats de Khalifa Ababacar Sall, soutenu que ses proches négociaient une grâce pour obtenir sa libération.



Sur cette supposée demande de grâce M. Dias martèle: Khalifa Sall ne va pas dialoguer sur le dos du peuple sénégalais. Que le président Macky Sall sache qu’il à son programme, mais je lui rappelle que le bon Dieu a aussi son programme ».



Il a ajouté qu’il n y aura pas de protocole à la prison de Rebeuss. Khalifa, selon lui, a été mis en prison par le président de la République pour des raisons politiciennes et non par la justice sénégalaise. Barthélémy Dias s’exprimait en marge de son procès en appel dans l’affaire Ndiaga Diouf.



En prison depuis le 7 mars 2017, l'ex-maire de la ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a été condamné pour 5 ans de prison ferme dans l'affaire dite de la caisse d'avance. Le gouvernement sénégalais le poursuivait pour détournement de deniers publics d'un montant de 1,8 milliard F CFA.