Barthélémy Dias Vs l'Etat : la bataille juridique qui risque de perturber l'élection du nouveau maire de Dakar

L'élection du nouveau maire de Dakar, prévue ce 25 août, risque d'être perturbée. En cause, la Cour suprême saisie par Barthélémy Dias, l'ancien maire déchu, doit statuer sur son recours le 18 septembre prochain.



L'ex-édile de Dakar espère que la haute juridiction lui permettra de retrouver son siège après sa révocation par décision préfectorale. Cependant, selon Les Echos, le pouvoir en place souhaite accélérer le processus en convoquant une session extraordinaire du Conseil municipal avant le 27 août, dans le but d’élire un nouveau maire. Abass Fall serait pressenti pour le remplacer.



D’un point de vue juridique, le pourvoi de Barthélémy Dias n’étant pas suspensif, rien n’empêche légalement son remplacement avant la décision de la Cour. Toutefois, plusieurs juristes estiment que, par « élégance républicaine », il aurait été plus prudent d’attendre l’avis de la haute juridiction, une éventuelle annulation pouvant créer une situation confuse.



Comme l’a expliqué le juriste El Amath Thiam, joint par la RFM et repris par le journal : « Si la Cour suprême estime qu’il faut rétablir Barthélémy Dias dans ses droits, il sera réintégré dans ses fonctions de maire. »

