Barthélemy Dias lance le « sampou national » en vue d’un congrès en 2026

Le leader du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk Barthélémy Dias a procédé hier vendredi, au lancement officiel de la vente des cartes de membres de son mouvement. L’objectif est d’avoir un premier congrès d’ici à la fin du premier trimestre de 2026.



Trois (3) mois après sa création, le mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk vient de franchir une étape importante avec le lancement de la vente des cartes de membres. Le président du mouvement Barthélémy Dias a procédé dans l’après-midi d’hier, vendredi, au lancement de la vente des cartes de membres de son mouvement. Selon L’Observateur, l’objectif est d’avoir un congrès ordinaire d’ici à la fin du premier trimestre de 2026. Au cours de ce lancement, le président de Sénégal Bi Ñu Bokk a fait une petite déclaration à la presse sous la présence de ses partisans et sympathisants. Selon Barthélémy Dias, « c’est le congrès qui désignera les responsables dans les départements et les régions, de même que les mouvements intérieurs et affiliés ».



Le président du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk a salué l’enthousiasme des Sénégalais et de la diaspora autour de son mouvement. Les cartes seront vendues à 500 F CFA au Sénégal et 10 euros ou 10 dollars pour la Diaspora.



Pour une bonne dynamique politique, l’ex-maire de Dakar compte adopter une meilleure structuration de son mouvement politique. Pour Barthélémy Dias, « l’organisation et la méthode sont obligatoires pour pouvoir avoir une dynamique politique qui ne soit pas partisane, ni personnelle ou clanique ». L’ambition du leader du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk est de permettre à tout le monde de briguer des responsabilités politiques au niveau des différentes communes dans les régions ainsi que les départements et la diaspora. « Cela nous permettra de faciliter le travail demain pour les élections locales, législatives et tout type d’autres élections », a-t-il conclu.





