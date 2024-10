Barthélémy Dias rectifie Sonko et clarifie le débat sur la cohabitation

Question : La tête de liste de PASTEEF Ousmane Sonko appelle les électeurs à voter contre l’opposition pour ne pas bloquer le pays. Qu’en pensez-vous ?



Barthélémy Dias : Il n’y aura aucun blocage dans la marche et le fonctionnement du pays, en cas de cohabitation. Au contraire, nous comptons saisir toutes les opportunités que nous donne la Constitution pour gouverner, introduire les réformes que nous proposons dans notre contrat de législature. Nous avons une claire conscience de la responsabilité qui doit être la nôtre, dans l’intérêt du Sénégal et des Sénégalais. Dans tous les pays du monde qui ont le même régime politique que nous, la cohabitation se passe de la meilleure des façons possible, sans conflits et sans heurts entre l’exécutif et le législatif. N’écoutez pas les oiseaux de mauvais augure qui vous annoncent le chaos. Tout cela relève d’une manipulation.



Question : Est-ce que vous êtes prêts à gouverner si vous obtenez la majorité à l’Assemblée nationale ?

Barthélemy Dias : Si les Sénégalais nous donnent la majorité à l’Assemblée nationale, le Président de la République, sera obligé de passer par nous pour qu’on lui propose un Premier ministre qui sera ensuite chargé de former son gouvernement. C’est la marche normale des choses. Pour répondre à votre question, nous sommes prêts à gouverner. Et nous le ferons avec toutes les forces vives de la nation dans le cadre d’un gouvernement d’union nationale. Je prends l’engagement en tant que tête de liste de la Coalition Samm Sa Kaddu, que toutes les dispositions ont été prises à notre niveau pour répondre aux attentes des Sénégalais. Il n’ y aura pas de blocages possibles.



Question : Comment expliquez-vous alors tout ce débat autour du blocage du pays si vous obtenez la majorité ?



Barthélemy Dias : Je vous l’ai dit : il n’y aucun risque de dysfonctionnements dans le pays, encore moins de blocage. Au contraire, le Sénégal ne se portera que mieux puisque nous allons ramener la paix et la sérénité dans le pays. Ceux qui agitent l’idée de blocage sont conscients de leur situation de minorité dans le pays.



En hommes responsables, nous allons respecter les prérogatives constitutionnelles du président de la république et de toutes les autres institutions car nous sommes des républicains. Et pour nous, la République est au dessus de tout.