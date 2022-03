Basket – Adama Diakité, pivot du DUC : ce géant de 2m05 qui frappe à la porte des « Lions »

Ce jeune Sénégalais, qui évoluait jusque-là aux Philippines, a été la grande révélation de l’équipe du DUC, lors de la BAL. Agé de 24 ans, le natif de Gabon, a été un des éléments clés des systèmes du coach Parfait Adjivon dans cette compétition.



Son apport dans le jeu intérieur a été immense pour les étudiants surtout sous la raquette. Aussi bien les rebonds offensifs et défensifs, Adama a été adroit sur les tirs à 2 points, 3 points, les lancer-francs et dans la défense.



Avec ses 2m05, le n°28 du DUC a éclaboussé la BAL de toute sa classe de futur grand intérieur claquant 17 points contre SLAC de Guinée (85-70, victoire des Guinéens), contre Ferroviario, 20 points (98-92), victoire des Guinéens), contre REG 30 points (92-86, victoire des étudiants), contre Monastir 17 points (74 points (74-62, victoire des Tunisiens) et 16 points contre Salé (91-86, victoire des Marocains).



Intégrera-t-il le secteur des grands de la Tanière ? La publication prochaine de la liste des 12 pour la fenêtre du mois de juin-juillet au Caire, en Egypte, édifiera les férus de la balle orange.



Selon « Stades », le pivot du DUC a été « supervisé » par le sélectionneur national adjoint Pabi Guèye et le Directeur technique national, Moustapha Gaye, et certainement par le sélectionneur Boniface depuis Denver aux Etats-Unis.