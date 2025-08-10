Championnat d’Afrique de Volleyball U20 Dames : le Sénégal affronte le Cameroun en demi-finale ce dimanche

Après l’affiche entre les Lionnes de la Téranga et les Lionnes Indomptables, l’autre demi-finale opposera le Kenya à l’Égypte, tenante du titre.

Dans cette compétition organisée sous forme d'une poule unique réunissant six équipes, le Sénégal a réussi à se hisser parmi les quatre meilleures formations, terminant 4e avec 6 points, ce qui lui permet d’accéder aux demi-finales.

Le Championnat d’Afrique U20 féminin de volleyball se tient du 4 au 11 août à Yaoundé, au Cameroun. Ce tournoi continental, très attendu, réunit six sélections nationales de haut niveau en quête du titre suprême africain. Les équipes participantes sont : le Kenya, l’Ouganda, le Sénégal, l’Égypte, le Cameroun et le Burundi.

Selon les informations de Wiwsport.com, l’équipe nationale U20 dames du Sénégal disputera la demi-finale contre le pays hôte, le Cameroun, ce dimanche à 18h. Ce dernier a terminé en tête du classement avec 12 points.