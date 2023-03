Basket Africa League : l’AS Douanes bat Kwara Falcons (75-68) et fait un grand pas vers la qualification aux playoffs

Le duel Ouest-africain a été remporté par le Sénégal. L’AS Douanes enchaîne avec une deuxième victoire en battant, ce samedi, Kwara Falcons du Nigeria (75-68).



Une victoire, qui permet à l’AS Douanes de faire un pas vers la qualification au Final Four. Pour leur dernière rencontre, les Douaniers défieront le tenant du titre l’US Monastir, ce mardi.



En lever de rideau, le Stade Malien a battu le Rwanda Energy Group (84-64)



Pour rappel, à l’issue des matchs de poules, les quatre premières se qualifieront pour le Final Four, c'est-à-dire les quarts, demi-finales et finale. Il aura lieu du 21 au 27 mai, à Kigali Arena au Rwanda.